Bakan Koca'dan yürekleri ısıtan paylaşım

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım."