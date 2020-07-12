Bakan Koca'dan uyarı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, Koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" dedi.