Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı Turkovac çağrısı yaptı.

Bakan Koca, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.