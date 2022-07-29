Bakan Koca'dan, sözleşmeli personel istihdamı açıklaması

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli sağlık personeli sayısının 27 bin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun."

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