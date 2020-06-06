Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü üzerinde sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tutmayan vatandaşlara mesaj gönderdi: Rast gelmesin...

"VİRÜS KÖPRÜYE ULAŞMIŞSA..."

Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: GALATA KÖPRÜSÜNDE bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN!