Bakan Koca'dan "sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" için teşekkür

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Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."