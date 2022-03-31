Koca: Kılık kıyafete indirim yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.