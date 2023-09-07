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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan 'organ nakli ilacı piyasadan çekildi' iddiasına yanıt

        Bakan Koca'dan organ nakliyle ilgili ilacın piyasadan çekildiği haberlerine ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın eş değer ilaçlarla rekabet edemediği için piyasadan çekildiğini belirterek, "Söz konusu ilacın piyasada eş değer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:21
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        Bakan Koca'dan 'organ nakli ilacı piyasadan çekildi' iddiasına yanıt
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medyada "organ nakliyle ilgili bir ilacın bulunamadığı ve piyasadan çekildiği" şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.

        Bakan Koca, "İlacın pazardan çekilme nedeni eş ilaçlarla rekabet edemiyor oluşudur. Söz konusu ilacın piyasada eş değer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır. Bu konuda bir sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.

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