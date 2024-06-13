Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi açıklaması

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde toplandıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Başhekimlerimiz, eğitim ve klinik sorumlusu hekimlerimizle Onaylı Randevu döneminde şu an için ulaşılan sonuçları ve yeni durumu değerlendirdik. İstanbul'daki en büyük hastanemiz olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğinde, Onaylı Randevu uygulamasının daha başlangıç aşamasında bile çok önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor."

Sağlık Koordinasyon Kurulumuzla bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde toplanarak; başhekimlerimiz, eğitim ve klinik sorumlusu hekimlerimizle Onaylı Randevu Döneminde şu an için ulaşılan sonuçları ve yeni durumu değerlendirdik. İstanbul’daki en büyük hastanemiz olan… pic.twitter.com/k7eE4HJeLb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2024

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.