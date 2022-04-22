Bakan Koca'dan 'okullarda maske' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, incelemelerde bulunmak ve bir dizi program için Adıyaman'a gitti.
Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamının ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler olduğunu söyledi.
YOĞUN BAKIMDA HASTA BULUNMAYAN İL SAYISI 21'E ÇIKTI
Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını kaydeden Bakan Koca, Adıyaman'ın da bu iller arasında olduğunu belirtti.
Bakan Koca, salgının başından bu yana hastaneye yatışta ve yoğun bakıma yatıştan en düşük sayıları gördüklerini kaydeden Bakan Koca, ülkemiz genelinde görülen olumlu gidişatın Adıyaman'da da belirgin oranda görüldüğünü ifade etti.
BİLİM KURULU TOPLANTISI YÜZ YÜZE OLACAK
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca, bu toplantının Bilim Kurulu toplantısının en önemli toplantılarından biri olacağını anımsatarak, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" dedi.
OKULLARDA MASKE KULLANIMI DA DEĞERLENDİRİLECEK
Maskelere ilişkin gelen soru üzerine Bakan Koca, "Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklanmış olacak" yanıtını verdi.
YOĞUN BAKIMLAR KAPANMAYA DOĞRU GİDİYOR
Bakan Koca, 21 ilimizde yoğun bakımda hastanın olmadığını, hastane yükünün çok azaldığını, 21 ildeki yoğun bakımların kapanmaya doğru gittiğini, Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşadığımızı söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!