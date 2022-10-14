Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında MHRS'den alınan randevular ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, "MHRS’den randevu alanların yüzde 30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" ifadelerini kullandı.