Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Bakan Koca'dan MHRS açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu iptaline ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Sisteme girin. İsminizin altında açılan menüye, Randevu Bilgilerinden randevu geçmişine tıklayın. Üstte, günü gelmemiş randevuyu göreceksiniz. Gelmeyeceğiniz randevu için İPTAL BUTONUNA basın. Bir hastaya yer açtığınız için teşekkür ederiz" dedi

Giriş: 03.01.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca'dan MHRS açıklaması!
Bakan Koca'dan MHRS açıklaması!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sisteme girin. İsminizin altında açılan menüye, Randevu Bilgilerinden randevu geçmişine tıklayın. Üstte, günü gelmemiş randevuyu göreceksiniz. Gelmeyeceğiniz randevu için iptal butonuna basın. Bir hastaya yer açtığınız için teşekkür ederiz."

"GİTMEYECEĞİNİZ RANDEVUYU İPTAL EDİN"

Bakan Koca, ardından "Gitmeyeceğiniz randevuyu http://mhrs.gov.tr yerine, telefonla da iptal edebilirsiniz. 182 Çağrı Merkezimizi arayın, sorulara tuşlar yardımıyla cevap verin, iptal işlemi gerçekleşsin" mesajını paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Denizli'de medikal malzeme fabrikasında yangın
Denizli'de medikal malzeme fabrikasında yangın
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik
Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.