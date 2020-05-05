Bakan Koca'dan ligler için açıklama!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le liglerin devamı için bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Özdemir'in yarın 14.00'te bir açıklama yapacağını duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Koca, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca "Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır" dedi.

Bakan Koca, liglerin geleceğiyle ilgili gerçekleştirilen dev zirvenin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Talepleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Bu, Pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra kendileriyle yaptığımız ilk görüşme.



Görüşmede Federasyon Başkanımız, yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardı. Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır.



Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların Pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz.



Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır.



Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir.



Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir.



İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."