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        Haberler Gündem Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki

        Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 22:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:48
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        Bakan Koca'dan sert tepki
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        Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İçinde hasta ve yaralılar olan ambulansların saldırıya uğradığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

        "Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar.

        Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz."

        Haberin görseli AA'ya aittir.

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