Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı:

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 ilde sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün nedenleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı.
Sağlık Bakanı Koca, İl Hıfzısıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlattı ve bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini belirten Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını ileten Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi.
Toplantı sonunda il müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.
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