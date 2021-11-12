Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans filosuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, ilk paylaşımında 'Hava ambulans filosu saniyeler için uçar' notuyla uçak ve helikopterlerle hasta taşınırken çekilen fotoğrafları paylaştı.

Koca ikinci paylaşımında ise "Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" ifadelerini kullandı.