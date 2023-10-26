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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan Gazze mektubu

        Bakan Koca'dan Gazze mektubu

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a, Gazze'deki insani durum ve verilecek sağlık hizmetlerinin "güvenliğinin garanti altına alınması"na yönelik mektup gönderdi. Koca, "Dünya Sağlık Teşkilatı, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:10
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        Bakan Koca'dan Gazze mektubu
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        Bakan Koca Gazze için alınması gereken aksiyonu Genel Direktör Tedros'a “4 farklı dilde” mektup yazarak hatırlattı.

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        GAZZE İÇİN ÇOK DAHA FAZLASI YAPILABİLİR

        Koca, mektubunda "Gazze'de hayat, eğer buna 'hayat' denebilirse, 2 haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında. Masum sivillerin hayatını kaybettiği, yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapabilecekleriniz, bugüne kadar yaptıklarınızdan çok daha fazladır" ifadelerine yer verdi.

        TÜRKİYE GEREKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN HAZIR

        Koca, Türkiye'nin hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze'ye ulaştırmaya, yaralıları ise tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığına da dikkati çekti.

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