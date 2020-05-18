Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Dr. Yavuz Kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin'di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

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