Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüs'ten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Dilek Hemşire 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.