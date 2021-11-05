Bakan Koca'dan dikkat çeken 'organ bağışı' açıklaması!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organ ve doku bağışına dikkat çekti.

Bakan Koca, "ORGAN VE DOKU BAĞIŞI FARKINDALIK HAFTASINDAYIZ. Organ nakli için bekleyen 26.894 hastamız var. Organ Nakli Merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın" açıklamasında bulundu.