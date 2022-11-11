Bakan Koca'dan atama açıklaması

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Niğde Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'nin son 20 yılda, başta sağlık olmak üzere pek çok alanda çığır açan gelişmeler kaydettiği söyledi. Bakan Koca, “Türkiye Yüzyılı hedefi çerçevesinde sağlık turizminde 'Health Türkiye' çatı markasıyla ülkemizi küresel bir sağlık üssü haline getirme hedefimiz var. Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi. Pandeminin etkisinde geçen son üç yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız Beyaz reform sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum” dedi.

31 BİN 317 SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI İÇİN KILAVUZ YAYINLANACAK

31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca, “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullandı.

NİĞDE'YE 400 YATAKLI HASTANE

Niğde’deki sağlık yatırımları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, açıklamasına şu şekilde devam etti: "400 yataklı Niğde Eğitim Araştırma Hastanemizin inşaatına hızla devam ediyoruz. 2023 yılında güçlü teknolojik alt yapısıyla modern bir hastanemizi Niğdeli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ulukışla Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatımızı bu ay sonunda tamamlıyoruz. Yatırım programımızda bulunan, 250 yataklı Bor Fizik Tedavi hastanemizin projelerini tamamlayarak 27 Ocak 2023 günü ihalesini yapacağız. Ayrıca Niğde Ağız ve Diş Hastanemizin proje çalışmalarında sona geldik. Bunun ihalesini de aynı tarihte, 27 Ocak'ta yapacağız. Çamardı İlçe Hastanemizin arsasını belirledik. Proje ihalesini yaptık. Önümüzdeki Şubat ayında inşaat ihalesini yapacağız. Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi gibi, birçok birinci basamak sağlık yatırımlarının da, inşasına, projelendirilmesine, planlamasına, devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızla birlikte, Niğde’mizin sağlık altyapısını daha da güçlendirmiş ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet vermiş olacağız."