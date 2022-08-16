Bakan Koca'dan asistan hekimlere müjde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti'nin 21'inci yıl kuruluş kutlamasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
F. Koca: "Sistemin yükünü çeken asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sekiz nöbetten fazla olmayacak.
Ortamdan ses: Yönetmelikten memnunuz ama nöbetleri çok. Çocukları evlendiremiyoruz sayın bakanım.
F. Koca: Evlenecekler. Sekiz nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor.
Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız ve ayrıca intern arkadaşlarımız. İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız “niye halen bu bize ödenmiyor” diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek.
İkincisi, asistanlarımızla ilgili; sistemin yükünü dediğim gibi taşıyan asistan arkadaşlarımız. Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem katsayılarını hem de ortalamadan,kliniklerin farklılıklarını daha fazla karşılık bulmalarının hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek."
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