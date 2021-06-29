Bakan Koca'dan aşı paylaşımı! Ankara'da başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" dedi.

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