Bakan Koca'dan aşı olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşlara 6 Eylül'de başlayacak tedbirler öncesi hatırlatmada bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım" dedi.