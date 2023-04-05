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Bakan Koca'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Giriş: 05.04.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği açıklaması
Bakan Koca'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği açıklaması
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HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelik hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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