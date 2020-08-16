Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 Milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. VAR MIYIZ?" dedi.

Bakan Koca, "Kural. Umut. Özveri. Haydi. Mücadele normaline dönelim" dedi.