Bakan Koca'dan '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı

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Bakan Koca, paylaşımında, "Çoğu hayvanda bir 'insanlık' vardır. Köpeklerde onu büyütene sadakat, kedilerde evdekilerde sevgi gibi. Evcil hayvanlara özenli davranalım. Onlar dünyanın üyesi, hayatımızın bir parçası. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Çoğu hayvanda bir “insanlık” vardır. Köpeklerde onu büyütene sadakat, kedilerde evdekilerde sevgi gibi. Evcil hayvanlara özenli davranalım. Onlar dünyanın üyesi, hayatımızın bir parçası. 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/C80g1wLmJk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2023