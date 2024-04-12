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        Haberler Gündem Bakan Koca: Bayram tatilinde 112'ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi

        Bakan Koca: Bayram tatilinde 112'ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi

        Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bugüne kadar 112'ye gelen kaza ihbarlarının bilançosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:46
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        Tatilde 112'ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinin başladığı günden bugüne kadar 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldiğini belirterek, "Kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Lütfen trafik kurallarına uyun" dedi.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi. İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13 bin 192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz. Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün. Lütfen trafik kurallarına uyun" ifadelerini kullandı.

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        #Fahrettin Koca
        #112 çağrı merkezi
        #haberler
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