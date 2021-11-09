Bakan Koca: Bayburt 'sarı' kategorisine geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt ikinci doz aşı oranında yüzde 65’in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."