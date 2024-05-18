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        Haberler Gündem Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı - Güncel haberler

        Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:19
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        Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı
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        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki beşinci çalışma toplantısının Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.

        Bakan Koca, "Toplantımızda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fahrettin Koca
        #MHRS
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