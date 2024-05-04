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        Haberler Sağlık Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

        Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:12
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        Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının üçüncüsünün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek" ifadesini kullandı.

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