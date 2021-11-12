Koronavirüs haritasında 3 renk kaldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele haritasıyla ilgili güncellenmiş bilgileri veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Hakkari'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

"HEDEF TEK RENK MAVİ"

Koca, konuyla ilgili sosyal medya Twitter hesabından ilk paylaştığı bilgide, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk mavi!" ifadelerine yer verdi. Koca yeni paylaşımında ise "Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkari de Mavi" dedi.