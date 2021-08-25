Bakan Koca açıkladı! İki il daha mavi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.