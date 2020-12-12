İşte en güncel koronavirüs tablosu!

Son dakika vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de mücadele veriyor. Hafta sonu evlerine kapanan vatandaşlar son dakika korona vaka sayısını araştırıyor. Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti. 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika korona vaka sayısı ve koronavirüs haberleri...

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu akşam 19.00'dan sonra açıkladı.

11 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.



TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673, vefat sayısı 15 bin 977, ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu."

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 297 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 750 artışla 2 milyon 337 bin 966'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 297 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 56 bin 940'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 959'u yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 231 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1411 artışla 174 bin 658'e ulaştı. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı düşüyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde 15 Aralık'tan itibaren tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını hatırlattı.

Bunun yerine ülke çapında uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağının saat 21.00 yerine saat 20.00'de başlayacağını ifade eden Castex, bu yasağın sabah 6.00'ya süreceğini söyledi.

Castex, 24 Aralık'ta Noel nedeniyle istisnai olarak bu yasağın geçerli olmayacağını aktardı.

Yılbaşı gecesi ise sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiğini ifade eden Castex, şehirler arası seyahatin serbest olduğunu kaydetti.

Castex, sinema, tiyatro salonların ve müzelerin 3 hafta daha kapalı kalacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da yılbaşı gecesinde denetlemeler yapmak için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını belirtti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 artarak 51 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 232 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 594 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 787 bin 853 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 611 bin 783 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 34 ilçenin kırmızı, 260 ilçenin turuncu ve 154 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini söyledi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 280 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 519 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 280 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 812 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 47 bin 624'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 720 bin 56 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 519 artışla 1 milyon 730 bin 575'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da son haftalarda düşüşe geçen ve 7 binlere kadar gerileyen günlük vaka sayılarının tekrardan yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Önlemlerin Noel ve yılbaşı dönemlerinde kısmi de olsa gevşetilmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, bir ay içinde İspanya'nın Kovid-19 aşısı kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Hükümet, 2,5 milyonu ocak-mart döneminde olmak üzere haziran ayına kadar 15 milyona yakın aşı yapılmasını planlıyor.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgınla bağlantılı günlük ölümlerde şimdiye kadarki en yüksek sayının açıklandığı ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 373'e, toplam vaka sayısı da 340 bin 287'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz yapılacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.