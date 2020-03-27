Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle telekonferansla görüştü

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüyle yaptığı telekonferans görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı salonunda, 81 il sağlık müdürüyle telekonferans yöntemiyle gece geç saatlerde 2 saat süren bir görüşme yaparak koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. "Sevgili mesai arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadeleriyle il müdürlerine seslenen Bakan Koca, olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını vurguladı. Koca, "Bu dönemde özellikle ülkemize girişi noktasında çok olağanüstü tedbirler aldık. Dünyada görüldüğünden 90 gün sonra ülkemize girişi oldu. Bu dönemde girişi önleme noktasında aldığımız tedbirlerde ikinci safhaya girerek yeni dönemde bu enfeksiyonun tespiti devamında tedavisi ve temas edenler şeklinde organize olmamız gereken bir dönemdeyiz." dedi.

- "Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak önemli"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının da önemini vurgulayarak il müdürlerine şu çağrıyı yaptı:

"Üzerimize düşeni, sahayı dinamik tutarak çalışanlarımızın güvenliklerini, malzeme noktasında sorun oluşturmadan sağlamanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

Bakan Koca, görüşmede il sağlık müdürlerinin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, 81 il sağlık müdürüyle yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından da "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." paylaşımında bulundu.