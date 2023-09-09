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        Haberler Sağlık Bakan Koca, 2 yılda aile hekimlerince 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi

        Bakan Koca, 2 yılda aile hekimlerince 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:20
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        Bakan Koca: Aile hekimlerince 42 milyon sağlık taraması yapıldı
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan sağlık taraması çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

        15 MİLYON KİŞİYE 42 MİLYON SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

        Aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, toplam 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildiren Koca, taramaların detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu dönemde, 12 milyon 906 bin 756 hipertansiyon taraması yapıldı, taramalar sonucunda 139 bin 116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. Diyabet açısından 8 milyon 282 bin 284 tarama yapıldı, 461 bin 752 kişiye diyabet tanısı kondu. 16 milyon 852 bin 934 de obezite açısından tarama yapıldı, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4 milyon 48 bin 887 tarama yapıldı, 502 bin 494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu."

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