Bakan Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1588'dir. 1588 vakadan 510'u uçak ambulans, 1078'i helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377" dedi.