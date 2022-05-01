Bakan Kirişci EXPO 2023 alanını ziyaret etti

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin bugün yaşadığı kronik rahatsızlıkların temelinde kırsaldan kente göç ve sağlıksız kentleşme dediğimiz kent çevresinde oluşan birtakım oluşumlar gündeme geliyor." dedi.

Bakan Kirişci, EXPO 2023 alanını ziyaretinde, Kahramanmaraş'ın üretimi, istihdama, ihracata ve katma değerli ürünlere dönüştürebilen nadir şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Kirişci, şehirlerin daha yaşanabilir, çağdaş, modern ve değerlerini ulusal ve globale taşıyabilmesi gerektiğine işaret etti.

Başka şehirleri referans almak yerine kentin kendine özgü bir iletişim yol haritasının olmasının daha yararlı olduğuna işaret eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Su medeniyettir, su berekettir, su üretimdir. Kahramanmaraşımız su zengini bir şehir aslında. Yıllık yağış miktarına bakıldığında dünya ortalaması 990 milimetre, Türkiye ortalaması 574 milimetre, Kahramanmaraş'ta bu 750 milimetrenin üzerinde. Bu oldukça sevindirici ve iyi bir düzey. Ama hem suda üretim adına istifade etmemiz hem de suyu medeniyetin bir gereği olarak bir parçası olarak kullanmamız gerekiyor. Bu konuda da açıkçası dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yerel yönetimlerimizin bu konuda daha katı, gün evvelinde aksiyon alan bir eylem içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı kronik rahatsızlıkların temelinde kırsaldan kente göç ve sağlıksız kentleşme dediğimiz kent çevresinde oluşan birtakım oluşumlar gündeme geliyor."

EXPO 2023 alanının önemli bir turizm destinasyonu olmaması için bir sebep olmadığını aktaran Kirişci, şehirlerin olabildiğince kendi kadim kültürünü koruması gerektiğini vurguladı.

EXPO alanının kentin yerleşim yeri içerisinde olmasının bir avantaj olduğuna işaret eden Kirişci, organizasyon bittikten sonra da buranın kentin önemli bir aktivite merkezi olarak yaşatılacağını kaydetti.

Bakan Kirişci, alanda inceleme yaparak Onişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'ten bilgi aldı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer katıldı.

Kirişci, daha sonra şehitliği ziyaret edip dua okudu.