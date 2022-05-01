Bakan Kirişci EXPO 2023 alanını ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin bugün yaşadığı kronik rahatsızlıkların temelinde kırsaldan kente göç ve sağlıksız kentleşme dediğimiz kent çevresinde oluşan birtakım oluşumlar gündeme geliyor." dedi.
Bakan Kirişci, EXPO 2023 alanını ziyaretinde, Kahramanmaraş'ın üretimi, istihdama, ihracata ve katma değerli ürünlere dönüştürebilen nadir şehirlerden birisi olduğunu söyledi.
Kirişci, şehirlerin daha yaşanabilir, çağdaş, modern ve değerlerini ulusal ve globale taşıyabilmesi gerektiğine işaret etti.
Başka şehirleri referans almak yerine kentin kendine özgü bir iletişim yol haritasının olmasının daha yararlı olduğuna işaret eden Kirişci, şöyle konuştu:
"Su medeniyettir, su berekettir, su üretimdir. Kahramanmaraşımız su zengini bir şehir aslında. Yıllık yağış miktarına bakıldığında dünya ortalaması 990 milimetre, Türkiye ortalaması 574 milimetre, Kahramanmaraş'ta bu 750 milimetrenin üzerinde. Bu oldukça sevindirici ve iyi bir düzey. Ama hem suda üretim adına istifade etmemiz hem de suyu medeniyetin bir gereği olarak bir parçası olarak kullanmamız gerekiyor. Bu konuda da açıkçası dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yerel yönetimlerimizin bu konuda daha katı, gün evvelinde aksiyon alan bir eylem içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı kronik rahatsızlıkların temelinde kırsaldan kente göç ve sağlıksız kentleşme dediğimiz kent çevresinde oluşan birtakım oluşumlar gündeme geliyor."
EXPO 2023 alanının önemli bir turizm destinasyonu olmaması için bir sebep olmadığını aktaran Kirişci, şehirlerin olabildiğince kendi kadim kültürünü koruması gerektiğini vurguladı.
EXPO alanının kentin yerleşim yeri içerisinde olmasının bir avantaj olduğuna işaret eden Kirişci, organizasyon bittikten sonra da buranın kentin önemli bir aktivite merkezi olarak yaşatılacağını kaydetti.
Bakan Kirişci, alanda inceleme yaparak Onişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'ten bilgi aldı.
Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer katıldı.
Kirişci, daha sonra şehitliği ziyaret edip dua okudu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!