Sel felaketinin bilançosunu açıkladı

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya Finike’de sel felaketinden zarar gören noktaları ziyaret etti. 16 mahalledeki 21 bin dekarlık alandaki 12 bin seranın selden etkilendiğini belirten Bakan Kirişci, “Can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Finike’de selden zarar gören yerleri ziyaret ettikten sonra Kumluca Kaymanlık binasında basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Sel felaketinin ilk anından itibaren bütün birimlerle Tarım ve Orman Bakanlığı adına sahada görev aldıklarını belirten Bakan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

"CAN KAYBININ OLMAMASI MUTLULUK VERİCİ"

Bakan Kirişci, afet öncesi yapılan uyarılara dikkati çekerek, “Bakan yardımcımız Nihat Pakdil buradaydı. Tüm gelişmeleri an be an takip ettik. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimiz bu hadiseden olumsuz manada etkilendi. Bu duruma sebep olan yüksek kesimlerdeki 253 kilogram yağışın Kumluca gibi ilçe merkezlerinde 107.8 kilogram gibi tabir yerindeyse tufan denilebilecek şekilde gerçekleşmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etmemiz gerekiyor, önceden uyarılmış olması anlamlıydı. Benzer bir uyarıyı da yine AFAD yaptı. Bu tür uyarılar en azından can kaybının önlenmesi adına önemli bir araç. Bu hadisede de can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici. Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi devletimiz gereklerini yerine getirme konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“HAYAT NORMALE DÖNENE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ OLARAK SÜRECEK"

Kirişci, seralardaki çalışmaları Antalya milletvekilleriyle birlikte yaptıklarını aktararak, “taşkınlar özellikle dört derede gerçekleşti. Gavur, Üleşik, Salur ve Baysı deresi olmak üzere bu dört dere yatağının taştığını belirtmek isterim. Taşkın riski ortaya çıkar çıkmaz ekiplerimiz anında olay yerine ve bölgelere gerekli intikalleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede bakanlık olarak 98 iş makinesiyle bizlerde müdahalede yerimizi aldık. Diğer kurumlarımızın da destekleriyle hayat normale dönene kadar çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülecek. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olmasını belirtmek isterim” dedi.

Sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Bakan Kirişci, Antalya'da 327 bin serada örtü altı üretim yapıldığını dile getirerek, “Kumluca’da 40 bin, Finike'de 7 bin Demre’de ise 17 bin dekarlık üretim olduğunu belirtmek isterim. 40 bin dekarlık seranın bulunduğu Kumluca’da 16 mahallede bulunan 21 dekarlık alanda örtü altı gerçekleştirilmektedir. 16 mahalledeki 21 bin dekarlık alandaki 12 bin sera selden etkilendi. Sadece seralardaki hasarlar değil aynı zamanda Kumluca'da arıcıların bulunduğu Salur bölgesindeki 100 bin arı kovanından, 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selden zarar görmüştür. Hacıveliler mahallesinde ise 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur” şeklinde konuştu.

Kirişci, “Kumluca'da selden serası zarar gören çiftçi sayısı yaklaşık 3 bin. Finike'de bin 100 dekarlık alan selden etkilendi buradaki çiftçi sayımız da 497. Demre'de 17 bin dekarlık sera alınımız var, 30 üreticimize ait 110 dekarlık alan sele maruz kaldı. Demre'de 110 arılı kovan selden zarar gördü” dedi.

Bakan Kirişçi, genel olarak Antalya genelinde bu 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlere göre 13 bin 22 dekar sera alanının etkilendiğini, 110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olduğunu aktardı.

"BİN 740 ADET İHBAR ALINDI"

Bakan Kirişci, “zarar gören ve telef olan varlıklarımızla ilgili TARSİM bünyesinde olan bin 740 ihbar aldık. Hasar tespit çalışmaları 21 ekiple devam etmektedir. Suyun çekilmesiyle ön incelemenin ardından kesin hasarın 10 günlük süre sonunda netleşecek ve dolayısıyla 10 gün sonra tespit çalışmaları çerçevesinde rakamları net olarak ortaya konulacak” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diyen Bakan Kirişci, serasını kontrole giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden vatandaşın ailesine de başsağlığı dileklerinde bulundu. Kirişci, “Bu felaketin yaraları da inşallah el birliğiyle kısa sürede sarılacaktır. Büyün kurum ve kuruluşlarla birlikte devlet vatandaşın yanındadır gereken neyse yapılacaktır. Bizim için vatandaşlarımıza yardım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak bir lütuf değil vazifedir” dedi.

Bakan Kirişci, basın mensuplarının soruları üzerine, TARSİM uygulamasında dışında bulunan vatandaşların ön ve daha sonra da kesin hasar tespitleri yapılarak liste oluşturulacağını dile getirerek, “Oluşturulacak liste Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak yardımcı olunacak. Sadece bu mu yapılıyor hayır, diğer kurumlarla ilgili de kredi borçları olanların borçlarının ötelenmesi ve 0 faizli krediler vermek üzerine konuştuk” şeklinde sözlerini sonlandırdı.