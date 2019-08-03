Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre’de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Elmalı, gümüş madalyanın sahibi olan Fatma Damla Altın ve bronz madalya elde eden Sevim Demircan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsviçre’nin Notvil kentinde süren Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde T11 kategorisi 800 metre yarışında 2,44'lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Havva Elmalı, T20 kategorisi uzun atlamada 5,02 metrelik derecesiyle dünya ikincisi olan Fatma Damla Altın ve T20 kategorisi 400 metrede 64,79'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi olan Sevim Demircan’ı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum.”