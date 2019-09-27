Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarının ligin 6. haftasında önemli maçlarda karşı karşıya geleceği hatırlatıldı.

Karşılaşmalarda "tribünde dostluk, sahada fair-play" görüntülerinin yaşanacağına inandığının belirtildiği açıklamada Bakan Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Maçların şölen havasında geçmesini diliyorum. Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olur' dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor.

Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım müsabakaların, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Karşılaşmaların, sporun ruhuna uygun, birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."