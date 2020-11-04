Bakan Kasapoğlu, yılın sporcusu ödül törenine katıldı

Bakan Kasapoğlu, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, sporun birleştiren, dönüştüren ve rehabilite eden önemli bir olgu olduğunu belirterek, "Sporda ülkemizin iddiasını, altyapısını, potansiyelini çok çok daha yukarılara taşımak, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak inanıyorum ki 83 milyonun ortak paydası." dedi.
Gelecek yıl gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra diğer şampiyonalarda da ülkeyi sevindirecek güzel başarıların geleceğine inandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Her alanda olduğu gibi ülkemizin sporda da büyük iddiası ve gayreti var. Sporu ve sporcuyu hem seven hem de verdiği değeri icraatlarıyla ortaya koyan Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın o vizyonuyla sporu seven anlayışıyla çıtayı yukarı taşımak her birimizin görevi. Bugüne kadar başarımızı yukarı çıkarma gayretimizi de her daim diri tutmamız gerektiğine inanıyorum. Spordaki başarımızın çok farklı boyutlara gelmesi için gerektiğinde özeleştiri gerektiğinde yeni anlayışlarla, projelerle devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Her alanda Türkiye'nin iddialı olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Her alanda iddiamız var. Bu söylemi daha güçlü koyma adına birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ortaya çıkacak sinerjiyle farklı şekilde başarıları göreceğimize inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, sporu birkaç branş olarak gören anlayışın geride kaldığını aktartarak, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de rafting şampiyonası düzenledik. Ülkenin dört bir yanından gelen sporcular birilerinin gözyaşıyla, kanla karatmaya çalıştığı ortamı aydınlattılar. İnanıyoruz ki ülkemizin diğer yerlerinde sporumuzun geliştiren ruhunu yaşayacağız. Hakkari Derecik'te hainler maalesef bir sivil görevlimizi şehit etmişler. Hainlere, kana, gözyaşına prim tanımak isteyenlere inat sporun o güçlü ruhuyla milletimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı sporla buluşturmaya; sporun güzel yönüyle yarınlara yürümeye devam edeceğiz."
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Törende A Milli Futbol Takımı yılın takımı seçilirken, teknik direktör Şenol Güneş ise yılın antrenörü oldu. Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, yılın futbolcusu ödülüne layık görülürken, yılın çıkış yapan oyuncusu Juventuslu Merih Demiral oldu.
Bakan Kasapoğlu'nun açıkladığı yılın sporcusu ödülüne milli güreşçi Rıza Kayaalp layık görüldü. Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan özel ödülün sahibi olurken, cimnastikçi İbrahim Çolak'a da Altınyıldız Classics Özel Ödülü verildi.
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, hem yılın paralimpik hem de yılın kadın sporcusu oldu.
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