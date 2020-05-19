Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti (2) - ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

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