01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaları takip eden Bakan Kasapoğlu, bu sene Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda rekor kıran sporculara ödüllerini takdim etti. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonada mücadele eden atletlerle tek tek selamlaştı, fotoğraf çektirdi ve onlara başarı dileğinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, ayrıca özel sporcular Eda Yıldırım ve Esra Bayrak'ı kabul etti. Kasapoğlu, iki sporcu ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nı geçen yıl da yerinde takip ettiğini hatırlatarak, "Bu sene ilgi ve katılım konusunda ciddi anlamda artış var. Bu, bizi mutlu ediyor. Sporda yakaladığımız ivmenin yukarılara çıktığını izlemek bizim için mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Atletizmin diğer birçok branşın temelinde olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Atletizmin küçük yaşlardan itibaren eğitim süreciyle hayatın her alanında yer alması, çocuklarımızın ve gençlerimizin yönlendirilmesi çok önemli. Bu çerçevede çaba harcıyoruz. Çocuk atletizm noktasında illerimizde yaptığımız çalışmalar bunun en önemli göstergelerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz çocuk atletizm çalışması ve önümüzdeki günlerde Malatya'da yapacağımız ve diğer illere de yoğunlaştıracağımız çalışmalar çok önemli. 1 milyon 300 bin çocuğumuzun yetenek taramasını yapmıştık. İnşallah mart ayında yine 1 milyon 300 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştireceğiz. Pek çok alandaki çalışmamıza atletizm, bir temel anlamında ışık tutacak." diye konuştu.
Türkiye'nin tesisleşmede iyi bir noktaya geldiğini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada bize olan desteği ve vizyonu çok önemli. Atletizmdeki tesisleşmemizi pek çok branşta olduğu gibi ciddi noktalara getirdik. Önümüzdeki hafta İstanbul'un simgelerinden Burhan Felek Atletizm Pisti'ni yenileyerek tekrar hizmete açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve spor camiamızın katılımıyla bu tesisi ülkemize kazandırmak bizler için ayrı bir heyecan ve mutluluk. İnşallah olimpiyatlarda bu başarıları hep birlikte zirveye taşımanın mutluluğunu yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.
Dopingle mücadele başta olmak üzere birçok konuda önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışmalar, kulüpler ve federasyonlarla gerçekleştirdiğimiz çalıştay çok anlamlı. Çok ciddi bir önem arz etti. Sporcularımızla birlikte olmak çok önemli. Ülkemizin 61 vilayetinden gelen sporcularla bir araya geldik. Her biriyle tek tek görüştük. Heyecanlarına ortak olmak ve sevinçlerini paylaşmak bizleri mutlu etti. Bunlara devam edeceğiz. Olimpiyat sürecinde sporcularımızın tüm ihtiyaçlarını giderme, onlara destek olmanın gayreti ve çabası içinde olacağız. İnşallah basın camiamızın da desteğiyle bu anlayışı yukarılara çıkarak ülkemizin her alandaki ilerleyişini sürdüreceğiz."
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