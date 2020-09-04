Türkiye ve Macaristan arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Yeni 4 Eylül Stadı'nın boş kalan maraton tribünü Türk bayraklarıyla donatıldı.