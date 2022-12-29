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Bakan Kasapoğlu: Türkiye, 2022 yılında 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda bu yıl 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığını söyledi

Giriş: 29.12.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, 2022 yılında 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandı
AA / HABERTURK.COM

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde medya kuruluşlarının spor müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Türkiye'nin eskiden temsilci bile gönderemediği branşlarda artık zirvede yer aldığını ifade eden Kasapoğlu, bu yıl ise "Türkiye 51 branşta madalya kazandı. Daha önce bu bir elin parmaklarını geçmiyordu." dedi.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda son 4 yılda 20 binden fazla madalya kazandığını belirten Kasapoğlu, Türk sporcuların 2022 yılında 6 bin 127 uluslararası madalya kazandığını söyledi.

Basketbolda da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "10 bin pota hedefini gerçekleştirdik" diyerek önümüzdeki yıllarda sokak basketbolunun olumlu etkisini görüleceğini ifade etti.

Kasapoğlu, engelli bireylerin spora erişimini güçlendirecek adımlar atıldığını belirtti. Engelli branşlardaki başarının altını çizen Kasapoğlu, "Hiç bir başarı tesadüf değildir." değerlendirmesinde bulunarak engelli branşlarına yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

Her yıl 1 milyon 300 bin gencin genel tarama yapılarak spora yatkınlığının ölçüldüğü ve kapsamlı testler sonrasında bu taramaları başarıyla geçen gençlerin branşlara yönlendirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, 8 bin sporcunun olacağı bir sporcu havuzu oluşturma hedefi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sporda birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizen Kasapoğlu, "2022 yılında, 180 uluslararası organizasyon gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

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