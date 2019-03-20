Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda altın madalya elde eden Şevval İlayda Tarhan'ı telefonla arayarak, gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Milli sporcunun kazandığı şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kasapoğlu, Şevval İlayda'ya başarılarının devamını diledi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Şevval İlayda Tarhan için tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde, Avrupa rekorunu da kırarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan'ı gönülden kutluyorum. Başarısıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran Şevval'in önümüzdeki şampiyonalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum. Şevval İlayda Tarhan'ın başarısında emeği bulunanları da ayrıca tebrik ediyorum."