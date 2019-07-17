17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Basketbolu yaygınlaştırma adına 'Yer gösterin pota yapalım' anlayışıyla inşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi.
Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Kasapoğlu, maçın ardından "Yer gösterin pota yapalım" anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin potanın müjdesini verdi.
Bir süredir gençler ve sporcularla beraber olabilmek adına çalışmalarını bakanlığına bağlı spor tesisi ve gençlik merkezlerinde yürüten Kasapoğlu, bugün de rutin çalışmalarını sürdürmek için bakanlıktaki makamı yerine Ümitköy Spor Kompleksi'ni seçti.
Bakan Kasapoğlu, kişisel sosyal medya hesabından "Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik. İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz." paylaşımı yaptı ve mesajının sonuna "#GençlerNeredeBizOrada" etiketi ekledi.
GENÇLERDEN SÜRPRİZ DAVET
Kasapoğlu'nun bu paylaşımına gençlerden yanıt geldi. Anıttepe'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesiste basketbol oynayan gençler, sosyal medyadan Kasapoğlu'nu, "Sayın Bakanım madem ki #GenclerNeredeBizOrada diyorsunuz, arkadaşlarla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkurundayız. Sizi basketbol oynamaya bekliyoruz." diyerek davet etti.
Bakan Kasapoğlu da geçlerin bu davetine kayıtsız kalmadı ve Twitter hesabından "Takımları kurun arkadaşlar, geliyorum." yanıtı verdi.
Daha sonra çalışmalarına ara vererek Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'na giden ve kendisini davet eden gençlerle maç yapan Kasapoğlu, maç sonrası gençler ve izleyicilerle sohbet etti.
"YER GÖSTERİN POTA YAPALIM"
Bakan Kasapoğlu, gençlerin basketbol konusundaki heyecanının ve potansiyellerinin kendisini çok memnun ettiğini belirterek yeni bir projenin müjdesini verdi.
Bakanlık olarak tüm imkanları gençlerin önüne sererek bu potansiyeli açığa çıkartmak istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Basketbolu yaygınlaştırma adına 'Yer gösterin pota yapalım' anlayışıyla inşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızları yetiştirmek amacıyla seferberlik başlatarak yeni dev adamları yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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