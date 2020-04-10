Bakan Kasapoğlu, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen Yunus Mallı ile telefonda görüştü. Kasapoğlu, görüşmede Yunus Mallı'ya ailesinin ve kendisinin durumunu sordu.

Yunus Mallı'dan durumunun iyi olduğu bilgisini alan Bakan Kasapoğlu, milli futbolcu ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.