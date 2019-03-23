Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak, Arnavutluk karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u dün akşam deplasmanda oynanan maçta 2-0 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'i arayarak galibiyetten ötürü tebrik etti.